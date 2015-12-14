У Яценюка спростовують інформацію, що уряд впливає на рішення антикорупційної комісії

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції щодо затвердження урядом рішення конкурсної комісії щодо обрання трьох членів НАЗК.

Севостьянова зазначила, що цей орган обирається незалежною конкурсною комісією у складі 8 осіб: 1 особа від уряду, 1 - від президента, голова Нацдержслужби входить до складу комісії за посадою, а інші 5 представників - представники громадськості: 4 - від неурядових організацій і 1 - делегований парламентом представник громадськості.

"На сьогоднішній день всі ті заяви, які з'явилися у засобах масової інформації, або заяви окремих організацій про те, що уряд має якийсь можливий вплив на цю комісію, є маніпулятивними і не відповідають дійсності", - сказала вона.

Перший заступник міністра юстиції нагадала, що за результатами останнього засідання було визначено трьох кандидатів, які були рекомендовані урядом для призначення на посади членів НАЗК, - Віктора Чумака, Олександра Скопича та Наталію Корчак.

"На сьогоднішній день уряд ухвалив розпорядження про призначення трьох із п'яти поки що членів Національного агентства із запобігання корупції", - додала Севостьянова.

Вона відзначила деякі заяви у ЗМІ щодо того, що начебто комісія не була незалежною.

"Також деякі з членів комісії сьогодні почали заявляти, що вони бажають змінити свій голос, який вони віддали на попередніх засіданнях... Будь-які рішення комісії є остаточними і не підлягають будь-яким змінам. І такі заяви не мають жодної юридичної сили, адже рішення про призначення вже було прийнято урядом і було зафіксовано у протоколах комісії", - наголосила перший заступник міністра юстиції.

Крім того, Севостьянова відзначила, що заяви окремих обраних членів НАЗК щодо того, що "вони, можливо, не готові розпочати свою роботу або, можливо, відмовляться від початку такої роботи, є зривом запуску Національного агентства із запобігання корупції".

"Адже в законі чітко вказано, що агентство може почати свою роботу, лише коли мінімум три його члена будуть обрані і почнуть працювати", - сказала вона.

Перший заступник міністра наголосила, що уряд докладе всіх зусиль, аби агентство запрацювало якнайшвидше, починаючи із виділення приміщення.

За її словами, у держбюджеті на 2015 рік вже було передбачено певні кошти на функціонування НАЗК, а у проекті бюджету на 2016 рік передбачено ще 484 млн грн.

"Я, як голова конкурсної комісії, закликаю усіх членів конкурсної комісії зібратися, продовжити роботу. Нам ще необхідно обрати двох членів для того, щоб повністю укомплектувати склад агентства із п'яти членів. А усіх обраних, трьох кандидатів, які були призначені урядом на посади членів Національного агентства із запобігання корупції, закликаю почати роботу якнайшвидше. Зібратися на перше засідання і починати затверджувати штатну чисельність, працювати з електронним реєстром декларацій і виконувати обов'язки, які передбачені чинним законодавством", - наголосила Севостьянова.

Відповідаючи на питання журналістів, вона відзначила, що на сьогодні жодних офіційних заяв про відмову когось із членів НАЗК від своєї посади немає.

"Я сподіваюся, що цього не станеться, і три обраних члени почнуть свою роботу негайно", - сказала представник уряду.

Крім того, на питання щодо того, коли можна очікувати відбору ще двох членів агентства, вона зазначила, що планує закликати членів конкурсної комісії зібратися на консультації цього тижня для того, аби визначитися з обранням інших членів агентства.

"Через один-два дні у нас буде наступне засідання, коли ми визначимося: або буде новий конкурс, або як вирішать члени комісії", - сказала Севостьянова.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року уряд створив Національне агентство з питань запобігання корупції. 22 квітня Кабмін розпочав конкурс на призначення керівництва Нацагентства.