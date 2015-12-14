Росія продовжує красти вугілля з Донбасу - понад 200 вантажівок за вихідні

Як йдеться у звіті місії за вихідні, спостерігачі бачили вантажівки з вугіллям на прикордонних пунктах пропуску, що знаходяться на окупованій території Донбасу.

Зокрема, 12 грудня представники місії спостерігали 124 цивільних вантажних автомобілів, більшість яких - з вугіллям, і всі вони були з українськими номерними знаками.

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Також цього дня було помічено 8 інших цивільних транспортних засобів (два - з російськими номерними знаками).

Всі зазначені вантажівки були зафіксовані на пропускному пункті «Маринівка» (з російського боку межує з пунктом «Куйбишеве»), що прямували до Російської Федерації.

Наступного дня, 13 грудня, на тому ж самому пункті пропуску місія зафіксувала 106 цивільних вантажівок з вугіллям, які мали українські номерні знаки.