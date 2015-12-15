Україна сподівається, що 22 грудня в Мінську буде досягнуто прогресу в обміні полоненими - прес-секретар Кучми

19:12, 15 грудня 2015
Політика
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Україна сподівається, що 22 грудня в Мінську буде досягнуто суттєвого прогресу в питанні обміну полоненими.

@Kosarev_RT

Про це у Facebook повідомила прес-секретар екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформуючи про результати сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

«Основне завдання, яке стоїть зараз перед гуманітарної підгрупою - це звільнення полонених, в першу чергу - тих, хто хворий і поранений. 22 грудня на засіданні Тристоронньої контактної групи буде заслухано спеціальну доповідь представників гуманітарної підгрупи з цього питання. Україна сподівається, що на цьому засіданні в даному питанні буде досягнуто істотного прогресу», - написала Оліфер.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі і представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що на зустрічі тристоронньої контактної групи, яка запланована на 22 грудня, ключовою буде тема визволення заручників.

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