Янукович: переговори про нову коаліцію «будуть прискорюватись»

Переговори щодо створення нової коаліції «будуть прискорюватись».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про можливість створення нової коаліції, він сказав: «Я зараз не хотів би робити ніяких прогнозів, переговори покажуть, вони зараз будуть прискорюватися».