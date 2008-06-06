Ющенко вважає, що коаліція може отримати друге дихання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що причиною виходу двох депутатів із коаліції є організація відносин всередині фракцій, до яких належать народні депутати, і між двома фракціями-учасницями коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це він заявив, відповідаючи на запитання українських журналістів на прес-конференції у Санкт-Петербурзі.

«Це запитання до фракції, до політики прийняття рішень з тих чи інших питань. Іншими словами, коли відбуваються такі процеси, скоріше за все, вони пов`язані з тим, що народні депутати хотіли б бачити більш взаємнопогоджену політику в тих чи інших питаннях», - сказав Президент.

В. Ющенко висловив тверде переконання, що «парламентська більшість боєздатна» і продовжує свою роботу. Він закликав депутатів фракцій коаліції «консолідуватися в рамках більшості, у рамках роботи уряду». «Сигнали взаємопорозуміння і ефективних дій, урядових у тому числі, сьогодні надзвичайно потрібні для того, щоб коаліція отримала друге дихання. У мене немає сумніву, що обидві фракції вживатимуть такого роду сигнали, щоб продемонструвати більш успішну роботу», - сказав Президент.

Також він зазначив, що з точки зору права вихід двох депутатів з коаліції – не причина для того, щоб навіть розглядати питання про долю коаліції відповідними органами. «Це не є правовою підставою говорити про розпад коаліції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід із коаліції.