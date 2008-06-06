У Самообороні піддають сумніву версію Жванії

“Здоров’я Президента - це питання національної безпеки. У цій ситуації всі ті, кого хвилює доля держави, повинні стати на захист Президента - інституту Президента України", - так на запитання УНІАН щодо отруєння Ющенка відповів в ексклюзивному інтерв’ючлен Народної Самооборони, народний депутат України Кирило Куликов.

Депутат також зазначив, що він не вірить у версію харчового отруєння Віктора Ющенка.

“Я спілкувався і з лікарями, і з академіками, вони говорять, що це неможливо: це не харчове отруєння. І ми всі це бачили, - сказав пан Куликов. - Крім того, Президент - жива людина, у нього сім`я, діти. Уявляєте, який удар йому доводиться витримувати".

На запитання, чому інші члени фракції не порадили Давиду Жванії втриматися від його заяви, він сказав: “Ми радили. Причому, це неодноразово робив і лідер «Самоборони».