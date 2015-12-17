Гройсман відкрив позачергове засідання Ради, на яке прибули Яценюк і міністри (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, Володимир Гройсман вибачився за затримку з початком відкриття засідання.

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Він пояснив, що відбувалася нарада керівників фракцій і груп.

Як повідомляв УНІАН, на позачерговому засіданні Верховної Ради планується розгляд проекту держбюджету-2016, а також низки інших законопроектів.