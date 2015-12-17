Захист Савченко оскаржив продовження її арешту

Про це адвокат Савченко Микола Полозов повідомив у своєму "Твіттері".

"Захист Савченко подав скаргу на продовження терміну утримання Надії під вартою в Ростовський обласний суд", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Донецький міськсуд Ростовської області РФ продовжив термін арешту Савченко до 16 квітня 2016 року.

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Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

За даними захисту, Савченко загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.

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