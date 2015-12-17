Депутати мають шукати компроміси щодо найважливіших законів, а не розмовляти мовою ультиматумів - Тетерук

Про це заявив перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук в інтерв'ю журналістам, коментуючи розгляд у парламенті податкової реформи та проекту Державного бюджету на 2016 рік.

Він зазначив, що мова ультиматумів, коли одна сторона не хоче чути іншу, є неприйнятною.

"Якщо сторони (депутатські фракції) кажуть: "Я взагалі не буду працювати", то нехай вони йдуть геть з парламенту та дають місце тим політикам, які будуть здатні оцінювати взяту на себе відповідальність і працювати на благо України", - наголосив Андрій Тетерук.

У той же час він зауважив, що президент України Петро Порошенко підтримав створення компромісних варіантів податкового та бюджетного кодексів.

Разом з тим Тетерук нагадав, що фракція "Народний фронт" є "взірцевою в питаннях дисципліни та підтримки тих законопроектів, які є надзвичайно важливими для держави".

"Ми даємо найбільше голосів для підтримки нашого Уряду, який ми спільно створили. Ми ніколи не уникаємо діалогу. Якщо хочемо щось дізнатись, то запрошуємо міністрів на засідання нашої фракції. А позиція "Я не буду! Я не хочу!" - це ганебна позиція для політиків у сучасній Україні", - наголосив народний депутат.

Андрій Тетерук також висловив сподівання, що народні депутати зі всіх фракцій та Уряд зможуть знайти компроміс щодо тих законів, які сьогодні є першочерговими для життя країни.

"Я сподіваюсь, що ми, зрештою, ухвалимо такий бюджет, який задовольнить потреби, перш за все, нашої армії, яка чекає, що бюджет буде прийнятий вчасно. Бо ворог нікуди не пішов від наших кордонів. А для тих, хто створює революційну ситуацію, щоб отримати з цього якісь дивіденди, все може погано закінчитись", - резюмував перший заступник голови фракції "Народний фронт".