Україна хоче приєднатися до перемовин Росії з країнами Середньої Азії
Про це заявив Віктор Ющенко
Україна хоче приєднатися до газових переговорів між Росією та країнами Середньої Азії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції у Санкт-Петербурзі, коментуючи результати своїх переговорів з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.
За словами В.ЮЩЕНКА, Україна, на жаль, не бере участі у газових переговорах між Росією і азійськими країнами, але «хотіла б долучитися до переговорного процесу».
Президент України зазначив, що під час зустрічі з Д.МЕДВЕДЄВИМ запропонував, аби представники НАК «Нафтогаз України» разом із посадовцями «Газпрому» провели переговори з постачальниками середньоазіатського газу в рамках визначення балансу поставок газу на 2009 рік.
«Ми домовились про такі механізми», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Коментуючи можливість підвищення ціни на газ для України з боку Росії, Президент України сказав, що не може говорити про ціну на газ, поки не проведені відповідні переговори.
Водночас він зауважив, що Україна зацікавлена у зрозумілих відносинах у галузі газопостачання, а також і щодо транзиту газу через свою територію.
Як повідомляв УНІАН, 20 травня начальник департаменту маркетингу, переробки газу і рідких вуглеводнів ВАТ "Газпром" Олександр МІХЕЄВ заявив, що ціна на газ для України у 2011-2012 рр. наблизиться до європейської.
«Ми враховуватимемо корзину цін на газ всіх країн Європи, але оскільки основним покупцем центральноазіатського газу є Україна, то ціна газу для України гратиме при переговорах за ціною на центральноазіатський газ», - прокоментував він.
«Проте, ми налаштовуватимемо Україну на те, що вона повинна отримувати газ за цінами, які формуватимуться в Середній Азії, виходячи з європейського ринку», - додав співробітник «Газпрому».