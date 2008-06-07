Україна хоче приєднатися до перемовин Росії з країнами Середньої Азії

Україна хоче приєднатися до газових переговорів між Росією та країнами Середньої Азії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції у Санкт-Петербурзі, коментуючи результати своїх переговорів з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна, на жаль, не бере участі у газових переговорах між Росією і азійськими країнами, але «хотіла б долучитися до переговорного процесу».

Президент України зазначив, що під час зустрічі з Д.МЕДВЕДЄВИМ запропонував, аби представники НАК «Нафтогаз України» разом із посадовцями «Газпрому» провели переговори з постачальниками середньоазіатського газу в рамках визначення балансу поставок газу на 2009 рік.

«Ми домовились про такі механізми», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Коментуючи можливість підвищення ціни на газ для України з боку Росії, Президент України сказав, що не може говорити про ціну на газ, поки не проведені відповідні переговори.

Водночас він зауважив, що Україна зацікавлена у зрозумілих відносинах у галузі газопостачання, а також і щодо транзиту газу через свою територію.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня начальник департаменту маркетингу, переробки газу і рідких вуглеводнів ВАТ "Газпром" Олександр МІХЕЄВ заявив, що ціна на газ для України у 2011-2012 рр. наблизиться до європейської.

«Ми враховуватимемо корзину цін на газ всіх країн Європи, але оскільки основним покупцем центральноазіатського газу є Україна, то ціна газу для України гратиме при переговорах за ціною на центральноазіатський газ», - прокоментував він.

«Проте, ми налаштовуватимемо Україну на те, що вона повинна отримувати газ за цінами, які формуватимуться в Середній Азії, виходячи з європейського ринку», - додав співробітник «Газпрому».