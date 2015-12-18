Аваков заявив, що подав до суду на Саакашвілі

Про це міністр заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

"Я подав у суд на Саакашвілі. Тому що якщо ти кажеш, що людина — злодій, відповідай", - сказав Аваков.

За словами міністра, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також готує позов до суду проти керівника Одеської області.

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Як повідомляв УНІАН, під час Національної Ради реформ між Арсеном Аваковим та Михаїлом Саакашвілі стався конфлікт. Міністр внутрішніх справ Аваков посварився на Раді реформ з головою Одеської облдержадміністрації Саакашвілі, плеснувши йому водою в обличчя.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Аваков написав: «Щойно на Раді реформ пан Саакашвілі у відповідь на моє запитання до нього - чому він по ОПЗ (Одеський припортовий завод - УНІАН) спілкувався з російським олігархом з Уралхіма... і як це пов'язано з процесом приватизації ОПЗ?.. - втратив над собою контроль».

«Одеський губернатор зірвався в істерику і почав кричати на мене: "Ніхто не має права так розмовляти з Михайлом Саакашвілі... ти корумпований міністр.., а я чесна людина ..."- перейшов до прямих образ», - пише Аваков. При цьому додав: «Я утримався від того, щоб його вдарити - хлюпнув йому в обличчя водою».

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Натомість Саакашвілі у Facebook написав, що вимагає від прес-служби Адміністрації президента України оприлюднити повний відеозапис інциденту, який він називає «негідною і провокаційною поведінкою прем’єр-міністра і міністра внутрішніх справ», що відбувся під час Ради реформ.

«Відеозапис вівся з трьох камер, і український народ має повне право бачити і знати, хто ним керує. Я відповідаю за кожне моє слово вимовлене там. Настав час, щоб суб’єкти, які довели країну до ручки, відповідали за свої слова і дії», – написав Саакашвілі.