НУ-НС шантажує біженця з коаліції громадянством

Депутат від НУНС Роман Зварич просить правоохоронні органи перевірити інформацію щодо законності отримання депутатом Юрієм Бутом українського громадянства та щодо можливої співпраці з ФСБ.

Про це йдеться в депутатських зверненнях Зварича до Генпрокуратури та Служби безпеки України.

"Прошу невідкладно здійснити перевірку інформації про законність отримання Бутом Юрієм Анатолійовичем у 2002 році громадянства України та відсутність у нього громадянства Російської Федерації", - йдеться в зверненнях.

Також він просить "невідкладно здійснити перевірку інформації про співробітництво Бута Юрія з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони Росії та ФСБ Російської Федерації".

Як повідомив Зварич "Українській правді", у депутатів "є підстави вважати, що Бут отримав громадянство України, не позбувшись громадянства Російської Федерації, якщо в нього таке було".

"Крім того по окремому епізоду є підстави сумніватися, чи пан Бут колись не співпрацював, або досі не співпрацює з ФСБ", - зазначив він.

За словами Зварича, в разі, якщо в ході перевірки підвередиться, що Бут отримав українське громадянство, не позбувшись російського, це стане "залізною підставою" для позбавлення його громадянства України, що в свою чергу є підставою для дострокового припинення депутатських повноважень.

Разом з тим Зварич додав, що фракція пропонує депутату скласти свої повноваження добровільно.

"Такий крок буде хоч трішечки чесним, бо на такий удар, який ми отримали в спину від такого падлюки, ми не сподівалися", - сказав він.

Відповідаючи на питання, що буде, якщо Бут відмовиться написати заяву на складання повноважень, Зварич сказав:

"Я можу сказати тільки одне, щоб не входити у подробиці. Я йому зроблю життя в парламенті дуже непростим", - сказав він.

За його словами, фракція скерує лист на ім`я керівника апарату ВР з проханням "знайти інше місце перебування для цього депутата".

"Якщо він сидітиме в сесійній залі між депутатами нашої фракції, я не можу гарантувати, що йому там буде весело", - зазначив він.

Як відомо, в п’ятницю зранку депутат від БЮТ Ігор Рибаков та депутат від НУНС Юрій Бут заявили про вихід із коаліції.

"Українська правда"