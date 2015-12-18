І знову "добровольці": у Кремлі уточнили слова Путіна про росіян, що "вирішують військові питання" на Донбасі

Про це повідомляє РБК.

Журналісти в п'ятницю уточнили у прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова слова Путіна про росіян, що «вирішують військові питання» на Донбасі, які він виголосив напередодні під час великої прес-конференції і запитали, що саме мав на увазі глава держави, коли говорив про військові питання.

«Там війна йшла, і люди їхали туди воювати, стріляли, брали участь у бойових діях - це і є військова сфера», - заявив Пєсков.

На уточнююче запитання, чи означають слова Путіна, що мова йде не про російських військових фахівцях, а про добровольців, Пєсков відповів «Так».

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня, на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо введення російських кадрових військових на Донбас, Путін визнав, що Росія відправила на схід України людей для «вирішення певних питань, зокрема у військовій сфері».

«Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються вирішенням певних питань, зокрема у військовій сфері, але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуйте різницю», - сказав Путін.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що Путін вперше публічно підтвердив наявність російських військ на Донбасі.