Порошенко: Україна бореться не тільки за свій суверенітет, а й за цінності ЄС

Про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу VRT.

«Україна зараз є об’єктом агресії Російської Федерації. Ми маємо незаконну та насильницьку анексію Криму з брутальним порушенням міжнародного права та відкриту агресію на сході моєї країни», - зазначив Порошенко.

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За словами президента, санкції мають мотивувати Росію імплементувати дуже простий мирний план: зупинити вогонь з важкого артилерійського озброєння, надати безперешкодний доступ Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

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«Це не тільки для захисту України, це лише досягнення для миру та безпеки, тому що ми боремося не тільки за наш суверенітет, ми боремося за свободу, демократію, за цінності ЄС», - додав Порошенко.