Геращенко: У Мінську не ухвалювали жодного документа про амністію бойовиків

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо амністіі. Відповідально заявляю, що ані 15.12, під час зустрічі підгруп у Мінську, ані під час попередніх дискусій на політичній, ані на нашій гуманітарній жодного проекту закону не обговорювалося і тим більше не приймалося", - йдеться у її повідомленні.

Крім того, Геращенко наголосила, що закон про амністію прийматимуть не мінські групи, а парламент.

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"При цьому Україна чітко стоїть на наступних позиціях: має бути виконано пункт Мінських угод про звільнення заручників, яких на сьогодні утримується у бойовиків 139!" - зазначила представник України у підгрупі Тристоронньої контактної групи.

Також Геращенко заявила, що амністія має прийматися лише після остаточного припинення вогню, а не коли конфлікт ще триває.

"І має бути чітке розділення злочинів і осіб, на тих, хто не потрапляє під жодну амінстію: а це причетні до вбивств, катувань й інших злочинів проти людяності", - підсумувала вона.