Путін прокоментував конфлікт Саакашвілі і Авакова

"Те, що вони лаються російською - добре. Добре хоч не на грузинській або осетинській. Але це ж сміху подібно, трагікомедія якась", - заявив російський президент, передає ТАСС.

Читайте такожСаакашвілі звернувся до НАБУ з проханням перевірити його на причетність до корупції - Ситник Як повідомляв УНІАН, 17 грудня на засіданні за участю президента Петра Порошенкастався конфлікт між Аваковим і Саакашвілі, в ході якого міністр кинув у голову обладміністрації склянку з водою. Пізніше з'явилася інформація про те, що Аваков подав до суду на Саакашвілі.