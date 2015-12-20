Путін прокоментував конфлікт Саакашвілі і Авакова
01:26, 20 грудня 2015Політика
19317 0
Президент Росії Володимир Путін назвав "трагікомедією" конфлікт міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Одеської обласної держадміністрації Міхеїла Саакашвілі на засіданні Національної ради реформ.
REUTERS
"Те, що вони лаються російською - добре. Добре хоч не на грузинській або осетинській. Але це ж сміху подібно, трагікомедія якась", - заявив російський президент, передає ТАСС.
Читайте такожСаакашвілі звернувся до НАБУ з проханням перевірити його на причетність до корупції - Ситник Як повідомляв УНІАН, 17 грудня на засіданні за участю президента Петра Порошенкастався конфлікт між Аваковим і Саакашвілі, в ході якого міністр кинув у голову обладміністрації склянку з водою. Пізніше з'явилася інформація про те, що Аваков подав до суду на Саакашвілі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter