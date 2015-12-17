Аваков пояснив, чому кинув склянку з водою у Саакашвілі

Про це Аваков заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

"Є норматив моралі, який мені батьки заклали. Якщо людина безсоромно і нахабно принижує мене, як чоловіка, публічно, я публічно повинен відповідати. Я відповів так емоційно, щоб не вдарити цю людину", - розповів міністр.

При цьому Аваков каже, що йому шкода, що відео інциденту стало надбанням громадськості.

"Мені дуже шкода і я вибачаюся перед людьми всі, що ви бачили це відео. Мені шкода, що у мене розбурхалися емоції. Але я людина, я не хочу бути ні гірше, ні краще, ніж я є", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під час Національної Ради реформ між Арсеном Аваковим та Михаїлом Саакашвілі стався конфлікт. Міністр внутрішніх справ Аваков посварився на Раді реформ з головою Одеської облдержадміністрації Саакашвілі, плеснувши йому водою в обличчя.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Аваков написав: «Щойно на Раді реформ пан Саакашвілі у відповідь на моє запитання до нього - чому він по ОПЗ (Одеський припортовий завод - УНІАН) спілкувався з російським олігархом з Уралхіма... і як це пов'язано з процесом приватизації ОПЗ?.. - втратив над собою контроль».

«Одеський губернатор зірвався в істерику і почав кричати на мене: "Ніхто не має права так розмовляти з Михайлом Саакашвілі... ти корумпований міністр.., а я чесна людина ..."- перейшов до прямих образ», - пише Аваков. При цьому додав: «Я утримався від того, щоб його вдарити - хлюпнув йому в обличчя водою».

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Натомість Саакашвілі у Facebook написав, що вимагає від прес-служби Адміністрації президента України оприлюднити повний відеозапис інциденту, який він називає «негідною і провокаційною поведінкою прем’єр-міністра і міністра внутрішніх справ», що відбувся під час Ради реформ.

«Відеозапис вівся з трьох камер, і український народ має повне право бачити і знати, хто ним керує. Я відповідаю за кожне моє слово вимовлене там. Настав час, щоб суб’єкти, які довели країну до ручки, відповідали за свої слова і дії», – написав Саакашвілі.