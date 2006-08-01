Розпуск парламенту поставить хрест на політичній кар`єрі Ющенка

Один із лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що розпуск парламенту поставить хрест на політичній кар`єрі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Відповідну заяву Є.КУШНАРЬОВА УНІАН надала прес-служба партії.

«Досить нас лякати розпуском Верховної Ради. Повторні вибори – це хрест на політичній кар`єрі В.ЮЩЕНКА. Не сумніваюся, що у Партії регіонів та її партнерів по антикризовій коаліції в наступному парламенті будуть набагато міцніші позиції і, нарешті, відпаде необхідність вислуховувати довгі і нудні промови людини, яка остаточно заплуталася в проблемах своєї країни», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Він також заявив, що повідомлення прес-служби Президента про проведення консультацій щодо розпуску парламенту "є ні чим іншим, як методом тиску на антикризову коаліцію".

"І, перш за все, на Партію регіонів, з метою будь що змусити підписатися під формулюваннями президентського універсала", - додав він.

"Чому країна, український народ мусять бути заручниками постійно мінливих настроїв одної, невпевненої в собі, обтяженої нескінченними скандалами і конфліктами у власному оточенні, і просто нескінченно втомленої людини?", – йдеться в заяві Є.КУШНАРЬОВА.

Він наголосив, що, згідно з демократичними нормами, "особисті симпатії і антипатії Президента, принципи політичної доцільності не можуть бути вищими за Конституцію і закони країни".

«Насправді потрібне одне: виконати конституційний обов`язок – внести кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА до парламенту. І створити, таким чином, умови для швидкого формування коаліційного уряду. Дати, нарешті, можливість політичним силам, що об`єдналися, зайнятися розв’язанням насущних проблем країни», - підкреслив Є.КУШНАРЬОВ.

У заяві наголошується, що антикризова коаліція створена в повній відповідності з Конституцією України і Регламентом Верховної Ради. Також кандидатура В.ЯНУКОВИЧА визначена і внесена Президенту в повній відповідності з Конституцією і Регламентом ВР.

"Сьогодні закінчується 15-й день. Цей час Президент сповна згаяв на численні консультації, коментарі і заяви, з яких нормальній людині вже просто неможливо зрозуміти, чого ж хоче В.ЮЩЕНКО", - зазначає Є.КУШНАРЬОВ.