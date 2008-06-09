Україна не може дозволити собі подвійне громадянство - Яценюк

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК виступає проти запровадження подвійного громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у неділю в Афінах під час зустрічі з представниками української діаспори.

«Я категорично проти подвійного громадянства. Це навіть не може бути предметом дискусії», - сказав голова ВР.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, Україна не може дозволити собі введення подвійного громадянства.

«Якщо хтось хоче бути громадянином іншої держави, будь ласка, пишіть заяву про позбавлення українського громадянства та отримання іншого», - сказав він.