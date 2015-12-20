Порошенко: українці в 2016 році отримають можливість без віз подорожувати до ЄС

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українці в 2016 році отримають можливість без віз подорожувати до країн ЄС, що зміцнить зв'язки України та Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

"Я не маю жодного сумніву, що в 2016 році українці отримають право безвізових поїздок в ЄС", - зазначив президент.

"Це новий ступінь свободи для українців. Людина може поїхати без візи, подивитися, що являє собою Європейський Союз, в чому його переваги, і я впевнений, що це збільшить рівень підтримки європейської інтеграції України", - додав президент.

Він переконаний, після надання Євросоюзом безвізового режиму для України відкриються унікальні можливості.

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"Це питання можливості свободи для українських науковців, які зможуть вільно подорожувати без будь-яких бюрократичних формальностей і розширювати коло своєї діяльності, це питання контактів між людьми, тому що нам відомо, скільки українців зараз працює за кордоном, сім'ї були розірвані... Безумовно, це спрощує і зміцнює нашу зв'язок з ЄС, зараз для нас відкриваються абсолютно нові, унікальні можливості", - зазначив Порошенко.

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