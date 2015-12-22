Посли країн G7 закликають ВР прийняти запропоновані Кабміном бюджет і зміни в Податковий кодекс
Посли країн-членів "Великої сімки" (США, Великобританії, Канади, Франції, Італії, Німеччини та Японії) закликають народних депутатів України прийняти запропоновані урядом держбюджет на 2016 рік і зміни в Податковий кодекс.
Про це йдеться у заяві послів, переданій УНІАН посольством США в Україні.
У документі нагадується, що цього тижня у Верховній Раді відбудеться голосування з ключових елементів законодавства, в тому числі державного бюджету на 2016 рік і доповнень до Податкового кодексу України. Посли країн-членів G7 відзначили, що уважно спостерігають за цим процесом упродовж останніх тижнів.
Вони підкреслили, що схвалюють і повністю підтримують зусилля уряду, зокрема міністра фінансів Наталії Яресько та її колег, досягнення домовленості, що відповідає реформаторським зобов'язаннями України в рамках програми співпраці з МВФ.
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"Прийняття збалансованого з фіскальної точки зору бюджету є життєво важливим для оздоровлення української економіки і стабільності, а також для подальшого надання фінансової підтримки міжнародними партнерами України", - підкреслили посли країн G7.
Вони закликають народних депутатів підтримати пакет законів, запропонований урядом.
Посли країн "Групи семи" переконані, що реформи, які Україна зобов'язалася виконати згідно програми її співпраці з МВФ, стануть вирішальним чинником для відновлення економічної стабільності і повернення України на шлях зростання і процвітання.
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Вони закликали депутатів Верховної Ради реалізувати свої повноваження, щоб не ставити під загрозу цю програму.
Як повідомляв УНІАН, ВР планує сьогодні розглянути зміни в Податковий кодекс, а в четвер, 24 грудня, - проект держбюджету-2016.
Однак фракції "Батьківщина" і Радикальної партії заявили, що не підтримають запропонований урядом проект державного бюджету на 2016 рік і зміни в Податковий кодекс.
21 грудня голова парламенту Володимир Гройсман заявив, що робоча група, яка працює над проектом бюджету на 2016 рік, вийшла на ряд узгоджених позицій.