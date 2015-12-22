Рада ухвалить держбюджет-2016 у четвер 24 грудня – заступник голови фракції БПП

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.

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"У цілому 24 грудня парламент має затвердити бюджет, бо тут нема куди тягнути. У новий рік держава має йти із бюджетом. Це є головне. І розповідати, що якщо ми зробимо якісь ще три дні і десь 31 числа нарешті прорве – і всі зрозуміють, який він має бути, – це все неправда. Сьогодні є бюджет, є речі цілком зрозумілі, які треба виправити", – заявив Олексій Гончаренко.