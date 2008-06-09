Яценюк нагадав, що він - єдиний, хто може заявити про розпад коаліції

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що на сьогодні немає юридичних підстав говорити про розпад коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Афінах.

«Є єдина особа, згідно із законодавством України, яка має право виголосити про припинення діяльності коаліції – це голова ВР. Голова ВР це не виголосив», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Таку свою позицію він пояснив тим, що відсутні будь-які юридичні підстави для визнання коаліції такою, що припинила свою діяльність.

На думку голови ВР, вихід двох депутатів з коаліції може вплинути лише на результати голосувань. Він нагадав, що поки не буде хоча б однією із фракцій коаліції прийняте рішення про вихід з коаліції, до цього моменту «коаліція вважається такою, що абсолютно нормально функціонує».

Водночас, на думку А.ЯЦЕНЮКА, процес, який зараз відбувається всередині коаліції, «є дуже поганим сигналом». «Всередині має бути політичний діалог», - сказав він.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК вважає, що «сьогодні доля коаліції тримається у руках спікера, який не виголошує про припинення її діяльності, бо не бачить юридичних підстав».

А.ЯЦЕНЮК також висловив упевненість, що з виходом двох депутатів з коаліції немає жодної загрози для існування і діяльності нинішнього уряду.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова ВР А.ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона ”) про вихід із коаліції.

Член політради Партії регіонів, народний депутат Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що голова ВР відповідно до Конституції України зобов’язаний офіційно оголосити про розпад коаліції на наступному пленарному засіданні парламенту.