Богатирьову та Медведька до Єнакієвого відправив Ющенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує завершення розслідування причин аварії на шахті ім. Карла Маркса і переконаний, що винні мають бути покарані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона також повідомила, що за дорученням Президента України секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА і Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО відбули до Єнакієвого.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса в Єнакієвому стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.

На даний час піднято на поверхню 8 шахтарів.