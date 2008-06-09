Богатирьову та Медведька до Єнакієвого відправив Ющенко
16:36, 09 червня 2008Політика
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Карати винних?
|Ірина ВАННИКОВА
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
Вона також повідомила, що за дорученням Президента України секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА і Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО відбули до Єнакієвого.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса в Єнакієвому стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.
На даний час піднято на поверхню 8 шахтарів.
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