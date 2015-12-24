Подання про арешт Клюєва готове, однак поки що його немає у порядку денному - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.

"ГПУ подала подання на арешт Сергія Клюєва. Воно розглянуте регламентним комітетом Ради і готове до голосування на завтра. Залишилося лише прийняти політичне рішення про внесення цього питання до порядку денного завтрашнього засідання. Поки що цього питання в порядку денному немає", - йдеться в повідомленні.

На думку Геращенка, "позитивне голосування на предмет надання згоди на розшук і арешт Сергія Клюєва буде гідним завершенням першого року роботи Ради, а заразом послужить об'єднуючим фактором як для фракцій коаліції, так і для всіх інших депутатів Верховної Ради, які прийшли після перемоги Майдану".

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Також Геращенко зазначив, що 24 грудня, можливо, буде останній робочий день парламенту в цьому році і, швидше за все, депутати приймуть бюджет-2016.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада розглянула подання генерального прокурора і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Сергія Клюєва, який підозрюється у скоєнні злочинів за ст. 190 ч. 4; ст. 191 ч. 5; ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу ("шахрайство"; "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"; "зловживання владою або службовим становищем").

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8 червня стало відомо, що Сергій Клюєв за дорученням Генеральної прокуратури оголошений у внутрішньодержавний розшук. 16 червня у межах нового кримінального провадження стосовно Клюєва Шокін звернувся до Верховної Ради з поданням про надання згоди на затримання та арешт Клюєва. 30 червня Регламентний комітет Верховної Ради ухвалив рішення передати до парламенту подання генерального прокурора України про надання згоди на затримання та арешт Клюєва. 3 листопада Пинзеник повідомив, що Генпрокуратура відкликала подання про затримання і арешт народного депутата Клюєва.