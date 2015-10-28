Проти Андрія Клюєва порушили справу за привласнення 610 мільйонів гривень

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, у кримінальному провадженні щодо Клюєва встановлено новий епізод злочинної діяльності.

Злочинна оборудка полягала в проведенні вдаваної угоди між двома підконтрольними Клюєву підприємствами, із залученням 1,5 млрд грн кредиту державного банку, частина з яких була витрачена на придбання заставного майна, а 610 млн грн привласнені на користь підконтрольного йому підприємства.

Читайте такожДепутат Клюєв оголошений у міжнародний розшук - Шокін

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.