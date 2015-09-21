Шокін пояснив, чому досі не арештований Клюєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав Генеральний прокурор України Віктор Шокін.

Генпрокурор заявив, що ніякого "списку Шокіна" для затримання депутатів не існує. Разом з тим, він зазначив, що існує проблема на законодавчому рівні.

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"Мене звинуватили в тому, що Клюєв не був заарештований... Ми 16 червня цього року надали подання на його затримання та арешт. До цього часу, на жаль, парламент не розглянув це подання", - заявив Шокін.

Генпрокурор наголосив, що парламент має ухвалити закон, щоб унеможливити такі випадки.

"Було б дуже гарно з їх сторони, наших депутатів, скасувати свою недоторканність", - наголосивШокін.

Він повідомив, що проведе зустріч з народними депутатами для обговорення процедури затримання того чи іншого депутата, притягнення до відповідальності. "Я взагалі не буду надавати подання, бо це як нонсенс... Тому я впевнений, що треба нагально це питання вирішити на законодавчому рівні, і якщо ні, то скасувати депутатську недоторканність", - зазначив Шокін.