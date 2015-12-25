Фракція "Опозиційного блоку" не голосуватиме за проект держбюджету-2016

Про це заявила на засіданні парламенту член цієї фракції Наталія Королевська, передає кореспондент УНІАН.

За її словами, фракція «категорично не підтримує» цей проект бюджету.

Вона зазначила, що в ньому закладені дуже низькі соціальні стандарти.

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Королевська наголосила, що народні депутати не змогли ознайомитися з проектом бюджету, який їм був розданий прямо перед голосуванням.

У відповідь міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що проект бюджету вже довгий час розміщений на сайті Мінфіну, а сьогодні лише були скореговані норми, пов’язані з ухваленням нових законів, які парламент ухвалив на цьому тижні.