Фракція "Опозиційного блоку" не голосуватиме за проект держбюджету-2016
03:25, 25 грудня 2015Політика
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Парламентська фракція «Опозиційного блоку» не голосуватиме за проект держбюджету на 2016 рік.
Фракція «Опозиційного блоку» не буде голосувати за проект держбюджету / Фото УНІАН
Про це заявила на засіданні парламенту член цієї фракції Наталія Королевська, передає кореспондент УНІАН.
За її словами, фракція «категорично не підтримує» цей проект бюджету.
Вона зазначила, що в ньому закладені дуже низькі соціальні стандарти.
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Королевська наголосила, що народні депутати не змогли ознайомитися з проектом бюджету, який їм був розданий прямо перед голосуванням.
У відповідь міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що проект бюджету вже довгий час розміщений на сайті Мінфіну, а сьогодні лише були скореговані норми, пов’язані з ухваленням нових законів, які парламент ухвалив на цьому тижні.
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