Фракція "Опозиційного блоку" не голосуватиме за проект держбюджету-2016

03:25, 25 грудня 2015
Політика
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Парламентська фракція «Опозиційного блоку» не голосуватиме за проект держбюджету на 2016 рік.

Фото УНИАН

Про це заявила на засіданні парламенту член цієї фракції Наталія Королевська, передає кореспондент УНІАН.

За її словами, фракція «категорично не підтримує» цей проект бюджету.

Вона зазначила, що в ньому закладені дуже низькі соціальні стандарти.

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Королевська наголосила, що народні депутати не змогли ознайомитися з проектом бюджету, який їм був розданий прямо перед голосуванням.

У відповідь міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що проект бюджету вже довгий час розміщений на сайті Мінфіну, а сьогодні лише були скореговані норми, пов’язані з ухваленням нових законів, які парламент ухвалив на цьому тижні.

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