Окупація Криму призвела до згортання свободи поглядів та наукових досліджень - правозахисники
Окупація та анексія Криму Росією призвела до жахливої ситуації з правами людини, до згортання свободи вираження поглядів та наукових досліджень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Центру інформації про права людини та представник Кримської правозахисної групи Тетяна Печончик сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Окупація та анексія Криму призвели не тільки до жахливої ситуації з правами людини, але погіршення ситуації також відбувається і в інших сферах суспільного життя на півострові: в освіті, культурі, науці», - сказала вона.
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«Це неминуче призводить до згортання свободи поглядів, наукових досліджень. Тому що ми зараз бачимо, що Херсонес перетворюється з науково-дослідного центру на релігійний об’єкт, і нас, як правозахисників, це непокоїть», - додала Печончик.