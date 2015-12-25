Окупація Криму призвела до згортання свободи поглядів та наукових досліджень - правозахисники

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Центру інформації про права людини та представник Кримської правозахисної групи Тетяна Печончик сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Окупація та анексія Криму призвели не тільки до жахливої ситуації з правами людини, але погіршення ситуації також відбувається і в інших сферах суспільного життя на півострові: в освіті, культурі, науці», - сказала вона.

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«Це неминуче призводить до згортання свободи поглядів, наукових досліджень. Тому що ми зараз бачимо, що Херсонес перетворюється з науково-дослідного центру на релігійний об’єкт, і нас, як правозахисників, це непокоїть», - додала Печончик.