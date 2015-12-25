Клімкін про витрати на МЗС у держбюджеті-2016: Кращого подарунка годі було чекати

Про це міністр написав у своєму "Твіттері".

"Дякую всім, насамперед колегам по Кабміну, депутатам і всім небайдужим за бюджет для МЗС! Кращого подарунка годі було чекати", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні посол України в США Валерій Чалий заявив, що, незважаючи на затвердження в остаточному варіанті бюджеті на 2016 рік мінімально необхідного фінансування МЗС, воно все ж свідчить, що українська дипломатія знову опинилася перед величезними викликами.

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Раніше Клімкін заявляв, що в проекті держбюджету на 2016 рік передбачена недостатня сума для діяльності зовнішньополітичного відомств

"Про бюджет МЗС на 2016, в якому нам дають 67% від мінімальної потреби: а вас влаштує 67% санкцій проти Росії, 67% безвізового режиму... 67% ЗВТ з ЄС, 67% роботи в РБ ООН і 67% просування України в світі? Нас це не влаштує", - заявив тоді він.