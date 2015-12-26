Суд частково задовольнив клопотання адвокатів Корбана про забезпечення медекспертизи

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Микола Чаус.

Сторона захисту просила перенести судове засідання через погіршення стану здоров'я Корбана.

Читайте такожАдвокати Корбана просять суд відкласти засідання через стан його здоров'я"Слідчий суддя вважає за необхідне... забезпечити невідкладне судово-медичне обстеження підозрюваному з метою з'ясування обставин здоров'я і, зокрема, можливості прийняти ним участь у судовому засіданні для розгляду даного клопотання за своїм станом, а судове засідання відкласти на розумний строк...", - сказав суддя.

При цьому він додав, що "суд оголошує перерву до 20.30 в разі виконання даної ухвали суду слідчими".

Водночас, адвокат Оксана Томчук заявила, що не подавала клопотання про проведення експертизи стану здоров’я Корбана.

"Я заявляла клопотання про перенесення (слухання) до закінчення вже розпочатої експертизи. Експертиза вже почата. Експертиза має бути закінчена", - наголосила Томчук.

Вона зазначила, що документи цієї експертизи знаходяться у відповідній установі - Київському експертному бюро, яке працює до 17.15.

Адвокат сказала, що на даний час, тим більше у вихідний день, жодного експертного висновку не може бути зроблено.

При цьому вона заявила, що Кримінальним процесуальним кодексом передбачено, що на час проведення експертизи має бути зупинене судове провадження.

"Нам вчора повідомили експерти, що для проведення експертизи необхідно приблизний час - до місяця. Відповідно, жодного висновку сьогодні стосовно можливості або неможливості участі (підзахисного у засіданні суду) не може бути взагалі", - заявила Томчук.

Адвокат сказала, що у зв'язку з цим не розуміє, навіщо було оголошувати перерву у засіданні суду до 20.30.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня Корбану в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Разом з тим сьогодні Дніпровський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на взяття під варту. При цьому суддя Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду.

Адвокати Корбана просили суд відкласти судове засідання, бо їхній підзахисний не може брати участі в ньому через стан здоров'я.