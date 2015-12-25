Лікарі інституту ім. Амосова наполягають на госпіталізації Корбана - УКРОП

Про це повідомила керівник прес-служби партії "УКРОП" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"У зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я Геннадія Корбана лікарі інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова прийняли рішення про його госпіталізацію. Наразі політика готують до коронарографії, яка має встановити ступінь ураження судин серця", - йдеться у повідомленні.

Водночас вона повідомила, що "клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою уже передано до Дніпровського районного суду міста Києва. За дивним збігом обставин розподіл впав на того ж суддю Чауса".

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 грудня, близько опівночі у квартирі лідера партії "УКРОП" в Дніпропетровську представники Генеральної прокуратури і СБУ проводили черговий обшук, після чого повезли Корбана до Києва у супроводі шести машин з автоматниками.

Після ночі у дорозі Корбана доправили спочатку до київського госпіталю СБУ для примусового проходження медобстеження, а потім до міського бюро судово-медичної експертизи.

Сьогодні слідчі ГПУ намагалися вручити Корбану клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.