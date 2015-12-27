В суд у справі Корбана викликали поліцію, щоб повідомити про вчинення злочину суддею Чаусом

Як передає кореспондент УНІАН, поліцію він викликав у Дніпровському районному суді Києва.

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"Я хочу повідомити вас про вчинення злочину у Дніпровському районному суді міста Києва. Злочин вчинив суддя Микола Чаус... і група прокурорів. Справа йде про винесення завідомо неправосудних рішень по справі Геннадія Олеговича Корбана. Я вас дуже прошу зараз викликати сюди слідчо-оперативну групу, не просто патрульних поліцейських, тому що дуже серйозна справа", - сказав по телефону Купрій під час виклику поліції за номером 102.

Купрій заявив, що вимагатиме, щоб слідчо-оперативна група допитала суддю про винесення неправомірних рішень у справі Корбана.