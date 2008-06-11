Львівська влада невдало прогнулась перед Яценюком

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що жодного розпорядження від керівництва парламенту щодо обмеження руху на вулицях Львова у зв’язку з його робочою поїздкою до цього міста не було.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови Верховної Ради.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, обмеження руху вулицями Львова є виключно ініціативою Львівської обласної ради. Керівник українського парламенту збентежений та обурений такими діями місцевих чиновників.

А.ЯЦЕНЮК просить вибачення за непрофесійні дії представників Львівської обласної ради і запевняє, що жодного обмеження руху під час його поїздки не буде і не передбачалося.

Деякі ЗМІ розповсюдили сьогодні інформацію, що у зв’язку з поїздкою до Львова А.ЯЦЕНЮКА 12 червня буде обмежений рух транспорту в центральній частині міста.