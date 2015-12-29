ГПУ обіцяє надати докази причетності екс-беркутівців Аброськіна та Зінченка до вбивств на Майдані

Генпрокуратура надасть в суді докази, які переконають, що екс-беркутівці Сергій Зінченко та Павло Аброськін є безпосередніми виконавцями тих злочинів, які їм інкримінують (масове вбивство протестувальників 20 лютого).

Про це в ефірі Громадського повідомив старший прокурор ГПУ Олексій Донський.

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«Досудовим розслідуванням зібрано достатня і беззаперечна доказова база причетності цих обвинувачених у інкримінованих їм злочинам», - заявив він.

Він пояснив, що з урахуванням обсягів кримінального провадження докази у ньому не можуть бути подані одночасно. Встановлено порядок дослідження доказів, який, зі слів Донського, погоджувався сторонами, в тому чисті і сторонами захисту. Відповідно до цього порядку докази і надаються.

«Ті докази, які у суспільстві прийнято вважати вагомими, вони, виходячи з того порядку дослідження доказів, який встановлений, будуть надаватись на більш пізніх етапах. Ці докази, які стосуються безпосередньої участі цих обвинувачених та інших осіб, які діяли в підрозділі до якого входили Аброськін і Зінченко, вчиняли масові умисні вбивства протестувальників», - додав старший прокурор ГПУ.

Вчора, 28 грудня, Святошинський суд Києва продовжив термін утримання під вартою екс-беркутівців Павла Аброськіна і Сергія Зінченка до 25 лютого 2016 року.

У березні-квітні 2014 правоохоронці затримали, а суд заарештував екс-беркутівців Сергія Зінченко, Аброськіна і їх командира Дмитра Садовника за підозрою в розстрілі активістів Євромайдану на вулиці Інститутській 20 лютого в Києві. У вересні минулого року Садовник втік з-під домашнього арешту, його оголосили у розшук. Екс-беркутівців обвинувачують по справі розстрілу 39 беззбройних учасників протесту на Майдані.

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18-20 лютого 2014 активне протистояння між силовиками та протестувальниками Майдану перейшло в силову фазу, через що, за даними МОЗ, загинули 82 особи (71 демонстрант та 11 правоохоронців), постраждалими стали 622 людини.

Адвокат екс-беркутівця Павла Аброськіна запевняє, що його підзахисний не використовував зброю проти протестуючих під час Евромайдану.