Розстріл Майдану: адвокати екс-беркутівців заявляють, що проти їх підзахисних немає жодного доказу

Про це пише Радіо Свобода.

Екс-беркутівці Сергій Зінченко та Павло Аброськін під вартою вже більше року, їхні колеги Сергій Тамтура та Олександр Марінченко – місяць. Цих чотирьох бійців підозрюють у розстрілі 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Втім, жодного доказу у їхніх справах немає, запевняють адвокати.

"На що посилається слідство? Це портретно-фотографічна експертиза, за результатами якої Зінченка і Аброськіна впізнають на відеокадрах у камуфляжній формі з жовтими стрічками на рукаві. Також слідство посилається на слова свідків, але вони здебільшого розповідають про загальний перебіг протестів на Майдані. На що ще посилається слідство – це на білінг телефону", - каже адвокат Олександр Горошинський.

За його словами, ні Аброськін, ні Зінченко не заперечують, що вони були на вулиці Інститутській, але білінг за своїми технічними характеристиками має погрішність близько 500 метрів, тому виходить, що все слідство ґрунтується на припущеннях.

Читайте такожСуд продовжив арешт двом підозрюваним у вбивствах на Майдані екс-беркутівцям до 3 травняТакож адвокати заявляють про велику кількість процедурних порушень у справі, і вважають, що слідчі "шиють" звинувачення під заяви вищого керівництва прокуратури.

"Марінченка і Тамтуру затримали через рік після того, як була порушена кримінальна справа. Люди були на свободі, давали свідчення як свідки, і після зміни керівництва Генпрокуратури, після чергової заяви генпрокурора (Віктора Шокіна – ред.), їх наступного дня затримали. Те саме було і з Аброськіним і Зінченком, коли 3 березня генпрокурор (тоді ще Олег Махніцький – ред.) робить заяву, що винні затримані, і встановлені особи, які стріляли, навздогін заяві їх затримують", - каже адвокат Ігор Варфоломеєв.

У прокуратурі заяви адвокатів не коментують.

Як відомо, крім чотирьох затриманих екс-беркутівців, прокуратура встановила ще 16 бійців, підозрюваних у розстрілах на Майдані. Сьогодні вони у розшуку, як і керівник так званої «Чорної роти Беркуту» Дмитро Садовник, що втік з-під домашнього арешту ще 4 жовтня минулого року.

Нагадаємо, участь у розстрілі людини, дуже схожої на Садовника, була зафіксована на відео.

Відео, де на 54-й секунді видно, як людина, схожа на Садовника, стріляє в мітингувальників з АК. Ідентифікувати беркутівця можна за специфічною манерою тримати зброю (у Садовника сильно ушкоджена кисть правої руки, тому він підтримує автомат передпліччям правої руки, а на гашетку тисне лівою).