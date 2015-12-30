Лідери країн "нормандської четвірки" сьогодні проведуть телефонні переговори

Політики обговорили стан дотримання мінських домовленостей та хід реформ в Україні, а також запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом з 1 січня 2016 року, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Президент України привітав спільне рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Росії до повного виконання мінських домовленостей. У ході розмови Ангела Меркель також підтвердила незмінність політики щодо невизнання анексії Криму, зазначається у повідомленні прес-служби Порошенка.

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Планується, що сторони обговорять ситуацію на Донбасі та додаткові механізми, як змусити Росію та підтримуваних нею бойовиків виконати мінські домовленості в наступному році. Також очікується, що лідери держав домовляться про продовження дії мінських угод на 2016 рік.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що його країна в рамках "нормандського" формату і в новому році усіма силами підтримуватиме втілення мінських домовленостей.