Лідери країн "нормандської четвірки" сьогодні проведуть телефонні переговори
Перед переговорами президент Петро Порошенко узгодив позиції із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Очікується, що лідери країн "нормандської четвірки" продовжать дію мінських угод на 2016 рік.
Політики обговорили стан дотримання мінських домовленостей та хід реформ в Україні, а також запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом з 1 січня 2016 року, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Президент України привітав спільне рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Росії до повного виконання мінських домовленостей. У ході розмови Ангела Меркель також підтвердила незмінність політики щодо невизнання анексії Криму, зазначається у повідомленні прес-служби Порошенка.
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Планується, що сторони обговорять ситуацію на Донбасі та додаткові механізми, як змусити Росію та підтримуваних нею бойовиків виконати мінські домовленості в наступному році. Також очікується, що лідери держав домовляться про продовження дії мінських угод на 2016 рік.
Як повідомляв УНІАН, 29 грудня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що його країна в рамках "нормандського" формату і в новому році усіма силами підтримуватиме втілення мінських домовленостей.