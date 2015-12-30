"Ми вистояли": Порошенко побачив стабілізацію обстановки у зоні АТО в 2015 році

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з військовими – учасниками антитерористичної операції у місті Сєвєродонецьк в Луганській області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зазначається, що глава держави поспілкувався з військовими, привітав їх з Новим роком і вручив державні нагороди воїнам, що виявили мужність та героїзм, захищаючи державу.

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Президент наголосив, що Україна пишається своїм військом і довіряє йому. Стабілізація обстановки на сході держави – основний здобуток у сфері безпеки та оборони за 2015 рік, підкреслив Глава держави.

«Дорогі побратими! Про такі роки, як 2015-й, кажуть «один за три». Ми пройшли нелегкі випробовування, героїчно обороняючи Донецький аеропорт і Дебальцеве, Широкіне і Станицю–Луганську, Мар’їнку і Пєски, багато інших населених пунктів і рубежів на сході нашої країни. Усі разом ми – вистояли», – цитує Порошенко його прес-служба.

Президент наголосив, що Україна та усі українці зобов’язані славному українському воїнству за те, що можуть святкувати Новий рік та Різдво. «Завдяки вам, тим, хто не за теплим столом, а в холодному окопі. Хто не з келихом у руці, а з автоматом напоготові», – сказав Порошенко.

«Перебуваючи разом з вами тут, на передовій нашої боротьби за незалежність і свободу, ще і ще раз наголошую, що гарантом збереження української державності є нові Збройні Сили України, які, народившись у полум’ї війни 2014 – 2015 років, зміцнилися та загартувалися», – сказав Петро Порошенко.

«Збройні Сили України відновили свою боєздатність, набули бойового досвіду, наростили оперативні спроможності, покращили технічну оснащеність та забезпеченість. Створено потужне угруповання військ, здатне дати відсіч агресору у разі ескалації конфлікту на сході України», – наголосив Верховний Головнокомандувач.