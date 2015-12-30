Уряд погодив воєнно-медичну доктрину і передав її на розгляд Порошенку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги, заступник міністра оборони Юрій Гусєв.

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«Воєнно-медична доктрина розроблена, розглядалась Офісом зв’язку НАТО, були висловлені певні зауваження і пропозиції, які враховані. На сьогодні воєнно-медична доктрина погоджена Кабінетом міністрів України і передана на затвердження верховному головнокомандувачу ЗСУ, президенту України Петру Порошенку», - сказав Юрій Гусєв.

Крім того, він повідомив, що Військово-цивільний координаційний штаб затвердив ситуаційні плани, які будуть вводитися в разі загострення ситуації під час проведення АТО на сході України.

«Такі ситуаційні плани є таємними і вони виписують алгоритм дій з координації сил і медичних засобів для того, щоб врятувати життя наших військовослужбовців», - зауважив Гусєв.