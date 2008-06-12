Особистий лікар Ющенка засвідчив героїзм Президента

Особистий лікар Президента України, заступник керівника Державного управління справами Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ називає дезінформацією заяви деяких політиків на тему отруєння глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Про це йдеться у коментарі Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, переданому УНІАН прес-службою Президента.

«Я хочу звернутися до громадян, які сьогодні чують в засобах масової інформації дезорієнтуючу і сфальсифіковану інформацію щодо отруєння Президента України, не прислухатися до цих речей», - наголосив Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що учора у Женеві на прес-конференції українсько-швейцарська група лікарів, яка проводила лабораторно-діагностичне обстеження стану Президента України та брала участь у його лікуванні та консультаціях, оприлюднила заяву, у якій категорично спростовує спекуляції навколо теми отруєння В.ЮЩЕНКА та називає їх непрофесійними і непов`язаними із медичними дослідженнями та знаннями. «У міжнародній медичній спільноті така дезінформація про отруєння не викликає нічого іншого, крім обурення», - наголосив він.

Особистий лікар глави держави підкреслив, що незалежні лабораторні тести, проведені у багатьох сертифікованих лабораторіях світу, підтвердили наявність надзвичайно високих концентрацій діоксину в організмі В.ЮЩЕНКА. «Доза діоксину, яка потрапила до організму нашого Президента, є найбільшою у історії світової медицини. Це не є новиною, оскільки всі відповідні дослідження були опубліковані у медичній пресі», - зауважив Р.ВіАЛІХНОВСЬКИЙ.

Він додав, що починаючи із 2004 року, міжнародною групою лікарів була проведена успішна робота з виведення діоксину з організму Президента України. За його словами, при цьому були застосовані новітні методи молекулярної медицини.

«Учора в Женеві від імені Президента та його родини я подякував міжнародній команді лікарів - серед яких, до речі є Нобелівські лауреати, - госпіталю Женеви, особисто професору СОРА за успішну роботу», - повідомив Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

«Як особистий лікар Президента від імені команди лікарів засвідчую, що протягом цього часу Віктор Андрійович ЮЩЕНКО проявив справжній героїзм у боротьбі з хворобою. Цією людиною можна захоплюватися», - додав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

Народний депутат Давид ЖВАНІЯ неодноразово заявляв, що В.ЮЩЕНКО у 2004 році не був отруєний.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО спростував заяву Д.ЖВАНІЇ про те, що у 2004 році В.ЮЩЕНКО не був отруєний.

Крім того, Міжнародна група лікарів, яка проводила лабораторну діагностику стану В.ЮЩЕНКА також категорично спростувала останні заяви щодо сумнівів в отруєнні глави держави.