Литвин: Україна вже втратила Крим

Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України Володимир ЛИТВИН вважає Крим “вже втраченим” для України, оскільки провідні політичні сили країни не мають чіткої політики щодо автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Івано-Франківську.

«У нас в державі немає сьогодні політики щодо Криму. Крим для України вже втрачений», – сказав В.ЛИТВИН.

«Представники помаранчевої команди не знають, як вести себе красиво, приміром, відносно кримських татар. Бо завжди треба результати на виборах, голосування. З другого боку, Партія регіонів не знає, як сказати приємне росіянам, які проживають в Криму. А що робити українцям?», – пояснив народний депутат.

Водночас він зазначив, що «не обов’язково, що Росія отримає Крим».

Також В.ЛИТВИН висловив переконання, що «політика в Криму повинна бути для всіх однакова».

Коментуючи на прохання журналістів заяви деяких російських політиків, зокрема Юрія ЛУЖКОВА і Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО, щодо належності Криму і Севастополя Україні, депутат зазначив: «Нам треба сказати один раз, що проблема територій, проблема цілісності України – це не та тема, довкола якої будемо дискутувати, і відіслати їх до рішення Ради Безпеки ООН з приводу міста (Севастополя – УНІАН)».