Віктор Янукович про імпічмент і радикалізм

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пояснює заяви про можливість імпічменту Президенту, зроблені деякими членами Партії регіонів, їхнім особистим радикалізмом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам одразу після завершення політичних консультацій під головуванням Президента України щодо можливості розпуску ВР.

«Ніяких рішень партії не було, ніколи це питання не обговорювалося», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він зазначив, що в кожній політичній силі, в тому числі і в його партії, є конструктивне і радикальне крило. «Є однопартійці з радикальними позиціями, але це не наша позиція, це не позиція партії», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що ні він, ні будь-який інший керівний орган партії, не може заборонити членам партії висловлювати свої думку щодо можливого розвитку подій.