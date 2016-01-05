У "Народному фронті" заперечили арешт свого однопартійця в Житомирі

Тетяна Горобець, яка називає себе "директором" фабрики "Житомирські ласощі", поширила неправдиву інформацію про нібито участь у конфлікті навколо кондитерської фабрики і арешт члена партії "Народний фронт" Сергія Гринчука.

Про це йдеться на сайті "Народного фронту" з посиланням на заяву Житомирської територіальної організації партії.

"Слова Горобець є відвертою провокацією. Наш однопартієць Сергій Гринчук не брав жодної участі у конфлікті навколо підприємства і його не арештовували", - наголосили в парторганізації.

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"Ми також звертаємося до ЗМІ з проханням ретельніше перевіряти інформацію, щоб не стати знаряддям в руках провокаторів і рейдерів, які за допомогою голослівних звинувачень прагнуть вирішити власні бізнесові питання", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, 3 січня прес-служба ЗАТ "Житомирські ласощі" заявила, що на територію підприємства увірвалися так звані "тітушки" і влаштували там погроми, а одному зі співробітників фабрики проламали голову.