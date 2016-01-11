Мартиненко не з'явився на допит НАБУ, його перенесли на тиждень

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

За словами адвоката Юрія Грабовського, поважна причина відсутності його клієнта – запланована зустріч із прокурором у Берні (Швейцарія).

Зокрема, у клопотанні представника Мартиненка до НАБУ про відкладення слідчої дії (допиту) зазначається, що 7 січня 2016 року його клієнт отримав листа від швейцарських адвокатів про необхідність прибути до Берна для участі у зустрічі з прокурором.

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«Вказана зустріч запланована на 12 січня. Виходячи з цього, швейцарськими адвокатами Мартиненка на 11 січня 2016 року було призначено зустріч для узгодження правової позиції. Таким чином, він не має змоги прибути на допит в якості свідка з поважних причин і просить призначити допит на 19 січня 2016 року», - йдеться у клопотанні.

Враховуючи те, що візит Мартиненка до Швейцарії стосується тієї ж справи, яку розслідує НАБУ, у бюро було прийнято рішення про перенесення допиту по двох кримінальних провадженнях на понеділок, 18 січня.

Водночас НАБУ зазначає, що у разі якщо Мартиненко не з'явиться на допит втретє без поважної на те причини, НАБУ, відповідно до 139 статті Кримінально-процесуального кодексу, розглядатиме можливість застосування примусового приводу.

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Нагадаємо, НАБУ викликало Мартиненка в якості свідка в рамках досудового розслідування у справах за фактом закупівлі ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уранового концентрату в австрійського товариства STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, а також за фактом одержання хабарів при закупівлі ДП «НАЕК «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства Škoda JS.

Вперше Мартиненка було викликано на допит до НАБУ 29 грудня 2015 року, однак він не з'явився у зв'язку з хворобою.