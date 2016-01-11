Мартиненко не з'явився на допит НАБУ, його перенесли на тиждень
Колишній народний депутат Микола Мартиненко не з'явився на допит до Національного антикорупційного бюро 11 січня, як було попередньо погоджено.
Про це йдеться у повідомленні НАБУ.
За словами адвоката Юрія Грабовського, поважна причина відсутності його клієнта – запланована зустріч із прокурором у Берні (Швейцарія).
Зокрема, у клопотанні представника Мартиненка до НАБУ про відкладення слідчої дії (допиту) зазначається, що 7 січня 2016 року його клієнт отримав листа від швейцарських адвокатів про необхідність прибути до Берна для участі у зустрічі з прокурором.
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«Вказана зустріч запланована на 12 січня. Виходячи з цього, швейцарськими адвокатами Мартиненка на 11 січня 2016 року було призначено зустріч для узгодження правової позиції. Таким чином, він не має змоги прибути на допит в якості свідка з поважних причин і просить призначити допит на 19 січня 2016 року», - йдеться у клопотанні.
Враховуючи те, що візит Мартиненка до Швейцарії стосується тієї ж справи, яку розслідує НАБУ, у бюро було прийнято рішення про перенесення допиту по двох кримінальних провадженнях на понеділок, 18 січня.
Водночас НАБУ зазначає, що у разі якщо Мартиненко не з'явиться на допит втретє без поважної на те причини, НАБУ, відповідно до 139 статті Кримінально-процесуального кодексу, розглядатиме можливість застосування примусового приводу.
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Нагадаємо, НАБУ викликало Мартиненка в якості свідка в рамках досудового розслідування у справах за фактом закупівлі ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уранового концентрату в австрійського товариства STEUERMANN Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, а також за фактом одержання хабарів при закупівлі ДП «НАЕК «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства Škoda JS.
Вперше Мартиненка було викликано на допит до НАБУ 29 грудня 2015 року, однак він не з'явився у зв'язку з хворобою.