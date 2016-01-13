Україна очікує на підтримку країн ЄС у питанні запровадження безвізового режиму - Порошенко

Про це він заявив на зустрічі з послами іноземних держав в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Україна очікує підтримки країн ЄС у питанні запровадження безвізового режиму для українців», - зазначив він.

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Президент підкреслив важливість 2016 року відносин з Європейським Союзом, зокрема - референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Голосування в Нідерландах буде не про Угоду з Україною. Воно буде про ЄС і його майбутнє. Це буде про просування європейських цінностей за межами ЄС. Тому ми сподіваємось на солідарність з Україною та Українським народом", - зазначив Порошенко.

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