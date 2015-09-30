Восени в українську армію планують призвати 11 тисяч осіб
10:37, 30 вересня 2015Суспільство
476 0
В Україні 1 жовтня розпочинається осіння призовна кампанія, яка триватиме до 30 листопада.
Найменше під заклик потраплять молоді люди в Луганській області / УНІАН
Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, протягом двох місяців планується призвати 11 тис. строковиків, більша частина з яких піде на службу до лав Збройних сил України, повідомляє ТСН.
Читайте такожПорошенко хоче збільшити призовний вік до армії з 18 до 20 років
У Національну гвардію України відправлять 5 тис. призовників. Найбільше на строкову службу буде призвано чоловіків у Дніпропетровській області – більше тисячі. Найменше молодих людей попадуть під призов в Луганській області – близько 100 осіб.
Проведення осіннього призову обійдеться країні у більш ніж 31 млн грн.
В Україні стартує осінній призов
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter