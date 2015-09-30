Восени в українську армію планують призвати 11 тисяч осіб

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, протягом двох місяців планується призвати 11 тис. строковиків, більша частина з яких піде на службу до лав Збройних сил України, повідомляє ТСН.

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У Національну гвардію України відправлять 5 тис. призовників. Найбільше на строкову службу буде призвано чоловіків у Дніпропетровській області – більше тисячі. Найменше молодих людей попадуть під призов в Луганській області – близько 100 осіб.

Проведення осіннього призову обійдеться країні у більш ніж 31 млн грн.