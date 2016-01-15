"Тітушки", які штурмували засідання суду над Корбаном, пошкодили автомобілі суддів - журналіст

Ввечері 14 січня «тітушки» пошкодили близько десяти автомобілів, які належать суддям Апеляційного суду Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Світлана Крюкова, машина якої кілька днів тому також постраждала від рук невідомих.

«За моєю інформацією, вчора ввечері суддям Апеляційного суду міста Києва на парковці під судом порізали шини – десятці машин. Судячи з опису, тим же методом і способом, що і було пошматовано гуму на колесах мого авто. Нагадаю, припаркованого прямо у лікарні Амосова, де на лікуванні знаходиться Геннадій Корбан – герой моєї книги», – зазначила Світлана Крюкова.

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Вона нагадала, що за фактом пошкодження її автомобіля розпочато досудове розслідування. За словами журналістки, в розмовах працівники правоохоронних органів пов'язують напад з групою «тітушек», які при повному потуранні з боку правоохоронців здійснили «штурм» залу засідань Дніпровського райсуду Києва, де суддя Микола Чаус розглядав клопотання прокуратури про арешт лідера "УКРОПу" Геннадія Корбана. Крім того, за неперевіреною поки інформацією, у цій групі присутні «спортивні журналісти», які були помічені на виборах по 205-му округу в Чернігові, де Корбан змагався з провладним кандидатом Сергієм Березенком.

Світлана Крюкова зазначила, що інформація про дії «тітушек», які фактично закріплені за Корбаном, буде передана послам іноземних держав і представникам міжнародних правозахисних організацій.