Аксьонов вважає, що Порошенко підтримує активістів блокади окупованого Криму

Про це окупант написав на своїй сторінці у Facebook.

"Те, що офіційний Київ координує і підтримує дії екстремістів, які влаштували блокаду Криму, було очевидно із самого початку. Петро Порошенко в ході недавньої прес-конференції визнав це публічно", - зазначає Аксьонов у своєму повідомленні.

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Він заявив, що, незважаючи на слова Порошенка про те, що він "не вітає підрив опор ЛЕП", зрозуміло, що "і за транспортною блокадою, і за терористичною атакою на енергосистему Криму стоять одні й ті ж люди".

"Президент сусідньої держави назвав їхні дії "важливою роботою". Тобто розписався у підтримці терористів", - наголосив "глава" анексованого півострова.

Те, що офіційний Київ координує і підтримує дії екстремістів, які влаштували блокаду Криму, було очевидно з са... Опубліковано Сергієм Аксьоновим15 січня 2016 р.

Нагадаємо, вчора Порошенко заявляв, що Україна буде постачати електроенергію в Крим лише за умови визначення у відповідному контракті анексованого РФ півострова українською територією.