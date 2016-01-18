Пропаганда РФ дуже швидко пояснить путінській більшості необхідність повернення Донбасу Україні - Невзоров

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав російський публіцист Олександр Невзоров.

«Я думаю, що для його 86% (прихильників) він (Путін) знайде пояснення. У нього дуже добрий пропагандистський апарат, у нього все в порядку з умінням дипломатично вивертатися. Тому він знайде потрібні слова. Особливо коли стане зрозуміло, що на когось треба спихати «Боїнг», тут же з'ясується, що всі ці люди не мають жодного стосунку до російської влади, що це злочинці, негідники. Я думаю, що буде дуже цікаво подивитися, як Росія усіх цих донбаських витязів русского мира буде видавати Києву то пригорщами, то по одному», - сказав він.

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«Донбас, думаю, буде очищений. Є слабка надія, що терористи самі переб'ють один одного. Звичайно, в ідеалі було б те, що я завжди говорив: російські війська повинні були опинитися на Донбасі тільки з однією метою – об'єднатися з силами АТО і покінчити з цим кримінальним гніздилищем. Життя – несподівана річ. Цілком можливо, що так і буде. Тому що російське життя вже тріщить по швах», - додав він.

Невзоров вважає, що чинний президент РФ заради імперської ідеї готовий заплатити щастям, життям, добробутом двох-трьох-чотирьох поколінь».

«Путін – глибоко віддана цій імперській ідеї людина. Мабуть, у цьому він бачить свою історичну місію. Публіка йому аплодує. Це справді так. Ті самі 86% - це не вигадка соціологів. Інша справа, що пропагандистська гра велася не цілком коректно», - сказав він.

На думку Невзорова, якби цим 86% спочатку було чесно сказано, що все це з «русским миром» закінчиться «зовсім хреново, що за нарив національної величі росіянам доведеться дуже дорого заплатити: життями, благополуччям, достатком, можливістю бачити світ, можливість їсти нормальну їжу, вчити дітей – дуже багато чим...».

«Але Путін цього не зробив і це єдина, мабуть, претензія до нього. А так, він робить свою справу чудово, ліпить цю імперію дуже ретельно і скрупульозно. Йому був потрібен Крим не тому, що він йому потрібен, а потрібен був факт анексії хоч би чого, саме як приклад імперського поведінки. Мушу сказати, що йому дуже нелегко. Одна справа – ліпити імперію з мільйонів кріпаків, які, за розвитком, уподібнювалися дикунам з Борнео чи Папуа. Інша справа – ліпити велику імперію з тих фекалій, які пропонує сьогоднішній день», - сказав Невзоров.

«В результаті, навіть якщо ми отримаємо зроблену з цих фекалій цукерку, я не думаю, що вона довго протягне. Динозаври вимерли ж теж не від того, що це комусь хотілося або від того, що когось коробили їхні манери. Ні, просто на планеті стало набагато менше кисню з огляду на природні наукові причини – з 31% вмісту кисню в атмосфері відбулося зниження до 21%. А вся дихальна система життєзабезпечення, формат легенів, розмір трахеї, тиск крові було заточено під 31%. Зараз точно так само: для імперії немає тієї кількості факторів, які необхідні. Плюс, Росія, на жаль, або на загальне щастя, безсила. Що довела чеченська війна», - додав Невзоров.

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