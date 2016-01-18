Озброєні молодики блокують центральний офіс УКРОПу (фото)

21:29, 18 січня 2016
Політика
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У політичній партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" заявляють, що озброєні молодики блокують усі входи і виходи з будівлі центрального офісу партії.

укроп / Facebook/Yevheniya Kravchuk

Про це керівник прес-служби партії Євгенія Кравчук повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Прямо зараз в центральному офісі партії УКРОП на вулиці Воздвиженській перебуває більше 20 озброєних спортивних молодиків, частина з них у балаклавах. Представляються охоронною компанією "Альфа-щит". Документів жодних не пред'являють. Блокують усі входи і виходи з будівлі", - повідомила Кравчук.

За її словами, працівники партійного офісу викликали наряд поліції.

укроп / Facebook/Yevheniya Kravchuk

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