Озброєні молодики блокують центральний офіс УКРОПу (фото)

Про це керівник прес-служби партії Євгенія Кравчук повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Прямо зараз в центральному офісі партії УКРОП на вулиці Воздвиженській перебуває більше 20 озброєних спортивних молодиків, частина з них у балаклавах. Представляються охоронною компанією "Альфа-щит". Документів жодних не пред'являють. Блокують усі входи і виходи з будівлі", - повідомила Кравчук.

За її словами, працівники партійного офісу викликали наряд поліції.